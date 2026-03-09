Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A política portuguesa viveu esta segunda-feira um momento de transição simbólica, institucional e cerimonial, com António José Seguro a tomar posse como o 21.º Presidente da República e com a despedida oficial de Marcelo Rebelo de Sousa, após dez anos no cargo.

Seguindo o protocolo constitucional, Seguro prestou juramento sobre a Constituição na Assembleia da República, numa sessão solene que começou pelas 10h00 e contou com a presença de deputados, altas individualidades estrangeiras, incluindo o Rei Filipe VI de Espanha e vários chefes de Estado africanos lusófonos e o Presidente cessante.

No seu discurso inaugural, Seguro assumiu o compromisso de ser “Presidente de Portugal inteiro”, reforçando a importância do diálogo e do respeito pela democracia e pelas instituições, e prometeu colocar o interesse nacional acima de interesses eleitorais.

O programa oficial prolongou-se ao longo do dia com múltiplos actos simbólicos. O novo chefe de Estado visitou o Mosteiro dos Jerónimos e abriu os jardins do Palácio de Belém ao público como sinal de proximidade com os cidadãos.

No Palácio Nacional da Ajuda, já no final da tarde, Seguro condecorou o seu antecessor Marcelo Rebelo de Sousa com o Grande Colar da Ordem da Liberdade, uma das mais altas distinções da República Portuguesa, reconhecendo o longo serviço e dedicação de Marcelo ao país ao longo de duas legislaturas.

Antes disso, o Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar‑Branco, destacou o “afeto” e a dedicação de Marcelo ao longo do seu mandato, agradecendo publicamente o seu contributo para a vida pública portuguesa.

A cerimónia de tomada de posse e os actos que a acompanharam marcaram o início de um novo ciclo na política nacional, simbolizando tanto a continuidade institucional como a passagem de testemunho entre dois líderes com estilos distintos, num momento de forte carga cerimonial e significado cívico.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.