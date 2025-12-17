Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A presidente do MIT, Sally Kornbluth, disse em comunciado que a morte do físico português foi uma "perda chocante", revela a AP News.

De acordo com o mesmo meio de comunicação, o embaixador dos EUA em Portugal, John J. Arrigo, expressou as suas condolências numa publicação online que homenageava Nuno Loureiro pela sua liderança e contribuição para a ciência,

O antigo diretor do centro do MIT onde trabalhava Nuno Loureiro, Dennis Whyte, descreveu-o como “um cientista brilhante e uma pessoa excecional”, sublinhando o impacto humano e académico da sua carreira, revela a BBC.

“Foi uma luz intensa como mentor, amigo, professor, colega e líder, sendo universalmente admirado pela sua forma articulada e compassiva de estar”, afirmou Dennis Whyte em declarações ao MIT News.

Também Deepto Chakrabarty, diretor do Departamento de Física do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), partilhou elogios semelhantes, destacando Nuno Loureiro como um defensor incontornável da física do plasma. Segundo Deepto Chakrabarty, a investigação mais recente do cientista representava “uma nova e particularmente entusiasmante direção científica”.

O colega João Silva, também investigador do MIT, afirma que Nuno Loureiro "tinha um caráter excecional, era uma pessoa muito acarinhada por todas as pessoas do centro e não vejo qualquer razão que justifique este tipo de ação. É muito triste", noticia a SIC Notícias.

Entretanto, o gabinete do procurador informou que, até ao momento, não foram detidos suspeitos e que a investigação do crime continua em curso.

"Esta continua a ser uma investigação de homicídio ativa e em curso", afirmou a chefe da polícia de Brookline, Jennifer Paster, numa publicação na rede social Facebook. "A fim de proteger a integridade da investigação, estamos limitados nas informações que podemos partilhar neste momento e pedimos a compreensão e paciência da comunidade. Enquanto investigamos este incidente, teremos carros de patrulha, agentes e unidades não identificadas dedicados ao bairro da Gibbs Street.»

Louise Cohen, vizinha do andar de cima de Nuno Loureiro, contou que na noite de segunda-feira, por volta das 20h30, ouviu vários disparos, noticiou o The Boston Globe e que a Fox News cita. Ao abrir a porta do seu apartamento, Louise Cohen terá encontrado Nuno Loureiro deitado de costas na entrada do edifício, acionando de imediato o 911 (número de emergência norte-americano), juntamente com outro vizinho e a mulher da vítima.

“Já não consigo dormir”, disse Louise Cohen ao jornal. “Esta família é incrível. Não consigo imaginar alguém a querer matá-lo.”

