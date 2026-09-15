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As candidaturas ao último lote de vouchers de 2026 do programa ANDA Conhecer Portugal já estão abertas. Ao longo deste ano, serão disponibilizados 30 mil vales, depois de os dois primeiros lotes terem esgotado em menos de 24 horas.

Durante os sete dias de validade, os beneficiários podem viajar sem limite nos comboios regionais, inter-regionais e urbanos de Lisboa, Porto e Coimbra. Os Intercidades também estão incluídos, em segunda classe, mas exigem reserva de lugar e estão sujeitos à disponibilidade.

O vale permite ainda seis noites de alojamento com pequeno-almoço numa das 36 Pousadas de Juventude abrangidas pelo programa. Tanto as viagens como as estadias dependem da disponibilidade no momento da reserva, sendo recomendada a antecipação do planeamento e das marcações.

As candidaturas são feitas através do portal do programa, com recurso à Chave Móvel Digital. É necessário ter Cartão Jovem, que pode ser atribuído gratuitamente durante o processo.

Cada jovem só pode beneficiar do programa uma vez e o vale é pessoal e intransmissível. Existe também um contingente destinado a reservas de grupo de federações e associações juvenis e de estudantes do ensino superior inscritas no Registo Nacional do Associativismo Jovem.

O ANDA Conhecer Portugal é promovido pela MOVY, em parceria com a CP, e existe desde janeiro de 2024. A continuidade do programa em 2027 ainda não está decidida, apesar da procura registada.

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