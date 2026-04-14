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De acordo com a Fundação AAP (Animal Advocacy and Protection), responsável pelo santuário em Villena, o tigre branco, com cerca de três metros de comprimento, era explorado desde os três meses de idade.

O animal era utilizado em números de ilusionismo e exibido como atração turística num circo, onde vivia num reboque de camião com acesso a uma pequena jaula exterior.

A transferência para Espanha foi possível através de uma colaboração entre a Fundação AAP e a Pangea Trust, organização que acompanhava a situação de Sona desde 2018, numa altura em que ainda não existia em Portugal legislação que proibisse a utilização de animais selvagens em circos.

A lei que veio a proibir essa prática foi aprovada em fevereiro de 2019, prevendo um período transitório de seis anos para a entrega voluntária dos animais.

Já no final de 2025, terminado esse prazo, os proprietários contactaram a Pangea Trust para proceder à entrega do tigre. O resgate foi realizado há cerca de duas semanas, tendo Sona sido encaminhado para o centro “Primadomus”, da Fundação AAP, em Alicante.

Para já, o felino permanece isolado durante a quarentena, após a qual poderá, pela primeira vez, deslocar-se em terra firme.

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