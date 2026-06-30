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A entrega da declaração é feita exclusivamente por via eletrónica, através do Portal das Finanças. Quem estiver abrangido pelo IRS Automático pode apenas confirmar a proposta disponibilizada pela Autoridade Tributária (AT). Nos restantes casos, é necessário preencher e submeter a declaração Modelo 3, acompanhada dos anexos aplicáveis.

Falhar o prazo pode sair caro

Os contribuintes que não entregarem a declaração dentro do prazo legal ficam sujeitos ao pagamento de uma coima que pode variar entre 150 e 3.750 euros.

O acesso à declaração, quer na modalidade normal quer através do IRS Automático, é feito mediante autenticação no Portal das Finanças, utilizando o NIF e a respetiva senha ou através da autenticação.gov.pt.

Ainda precisa de ajuda?

Quem tiver dúvidas de última hora sobre o preenchimento da declaração pode recorrer aos vários canais de apoio disponibilizados pela Autoridade Tributária:

E-balcão, disponível no Portal das Finanças;

Centro de atendimento telefónico (217 206 707), nos dias úteis entre as 9h e as 19h;

Vídeos tutoriais disponibilizados pela AT;

Atendimento presencial nos serviços de Finanças, mediante marcação prévia, bem como em algumas juntas de freguesia e Espaços do Cidadão.

Atenção ao IRS Automático

Apesar de simplificar o processo de entrega, o IRS Automático exige alguns cuidados. Os contribuintes abrangidos por este regime devem confirmar se todos os dados apresentados estão corretos, incluindo rendimentos, retenções na fonte, contribuições para a Segurança Social, deduções à coleta e composição do agregado familiar.

Caso sejam detetados erros ou omissões, a proposta automática não deve ser validada. Nessa situação, os contribuintes deverão optar pela entrega da declaração Modelo 3 e efetuar as correções necessárias.

Outro aspeto importante é não deixar a validação para o sistema. Se o contribuinte não confirmar a declaração automática até ao final do prazo, a AT considera-a automaticamente entregue. No caso de contribuintes casados ou unidos de facto, a submissão automática é efetuada segundo o regime de tributação separada, que muitas vezes pode revelar-se menos vantajoso do que a tributação conjunta.

IRS Jovem e outras situações especiais

Os contribuintes abrangidos pelo regime do IRS Jovem podem exercer essa opção através do IRS Automático. Já os cidadãos com um grau de incapacidade igual ou superior a 60%, comprovado por atestado multiuso, não podem recorrer a esta modalidade e devem apresentar a declaração de IRS tradicional.

O IRS Automático também não permite optar pelo englobamento de determinados rendimentos sujeitos a taxas liberatórias, quando essa possibilidade existe.

Mesmo depois de confirmar a declaração automática, os contribuintes podem entregar uma declaração de substituição caso concluam que a declaração normal lhes é mais favorável. Até ao final do prazo legal, essa substituição pode ser efetuada sem qualquer penalização.