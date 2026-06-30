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A entrega da declaração é feita exclusivamente por via eletrónica, através do Portal das Finanças. Quem estiver abrangido pelo IRS Automático pode apenas confirmar a proposta disponibilizada pela Autoridade Tributária (AT). Nos restantes casos, é necessário preencher e submeter a declaração Modelo 3, acompanhada dos anexos aplicáveis.
Falhar o prazo pode sair caro
Os contribuintes que não entregarem a declaração dentro do prazo legal ficam sujeitos ao pagamento de uma coima que pode variar entre 150 e 3.750 euros.
O acesso à declaração, quer na modalidade normal quer através do IRS Automático, é feito mediante autenticação no Portal das Finanças, utilizando o NIF e a respetiva senha ou através da autenticação.gov.pt.
Ainda precisa de ajuda?
Quem tiver dúvidas de última hora sobre o preenchimento da declaração pode recorrer aos vários canais de apoio disponibilizados pela Autoridade Tributária:
- E-balcão, disponível no Portal das Finanças;
- Centro de atendimento telefónico (217 206 707), nos dias úteis entre as 9h e as 19h;
- Vídeos tutoriais disponibilizados pela AT;
- Atendimento presencial nos serviços de Finanças, mediante marcação prévia, bem como em algumas juntas de freguesia e Espaços do Cidadão.
Atenção ao IRS Automático
Apesar de simplificar o processo de entrega, o IRS Automático exige alguns cuidados. Os contribuintes abrangidos por este regime devem confirmar se todos os dados apresentados estão corretos, incluindo rendimentos, retenções na fonte, contribuições para a Segurança Social, deduções à coleta e composição do agregado familiar.
Caso sejam detetados erros ou omissões, a proposta automática não deve ser validada. Nessa situação, os contribuintes deverão optar pela entrega da declaração Modelo 3 e efetuar as correções necessárias.
Outro aspeto importante é não deixar a validação para o sistema. Se o contribuinte não confirmar a declaração automática até ao final do prazo, a AT considera-a automaticamente entregue. No caso de contribuintes casados ou unidos de facto, a submissão automática é efetuada segundo o regime de tributação separada, que muitas vezes pode revelar-se menos vantajoso do que a tributação conjunta.
IRS Jovem e outras situações especiais
Os contribuintes abrangidos pelo regime do IRS Jovem podem exercer essa opção através do IRS Automático. Já os cidadãos com um grau de incapacidade igual ou superior a 60%, comprovado por atestado multiuso, não podem recorrer a esta modalidade e devem apresentar a declaração de IRS tradicional.
O IRS Automático também não permite optar pelo englobamento de determinados rendimentos sujeitos a taxas liberatórias, quando essa possibilidade existe.
Mesmo depois de confirmar a declaração automática, os contribuintes podem entregar uma declaração de substituição caso concluam que a declaração normal lhes é mais favorável. Até ao final do prazo legal, essa substituição pode ser efetuada sem qualquer penalização.
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