Rebecca Morgan, diretora de moedas comemorativas da Royal Mint, classificou esta dupla emissão como “um momento marcante na história da cunhagem britânica”, descrevendo-a como uma “representação física da mudança de monarcas”.

As moedas da rainha Isabel II continuarão a ser legais, garantindo uma transição gradual que reduz tanto o impacto ambiental como os custos. Já as novas moedas de Carlos III, cujo desenho inclui uma abelha intricada no reverso, começarão a aparecer em caixas registadoras e bolsos nas próximas semanas.

Até ao momento, apenas as moedas de 50 "pence" (cêntimos, em tradução livre) e de 1 libra foram emitidas com o retrato do novo rei, após a introdução da sua efígie em 2023. No entanto, a quantidade ainda é mínima: estima-se que, entre os cerca de 24,7 mil milhões de moedas em circulação, as de Carlos III representem apenas 0,004%, fator que aumenta o interesse dos colecionadores.