A iniciativa é desenvolvida pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de São João e marca uma mudança significativa face ao que acontecia até agora em Portugal, onde as transfusões de sangue só eram realizadas após a chegada do doente ao hospital.

O projeto, denominado STOPTEX, envolve equipas do Serviço de Medicina Intensiva e do Serviço de Imunohemoterapia da ULS São João, a VMER da instituição e conta com o apoio do Instituto Nacional de Emergência Médica. O objetivo é avaliar a exequibilidade, segurança e eficácia da utilização de sangue total no pré-hospitalar em doentes em risco iminente de exsanguinação.

Segundo informação enviada à agência Lusa, esta prática destina-se a vítimas de trauma grave, como politraumatizados resultantes de acidentes rodoviários ou de trabalho, avaliados no local pela equipa médica da VMER ou referenciados pelo CODU/INEM para o serviço de urgência da ULS.

Em declarações à Lusa, a coordenadora da VMER do São João, Sofia Rocha da Silva, revelou que desde janeiro já foram realizadas quatro transfusões “no terreno”. Dois dos doentes recuperaram totalmente, um faleceu após 30 dias de internamento por causas não diretamente relacionadas com o traumatismo e outro apresentava lesões incompatíveis com a vida.

“Estamos a dar um primeiro passo com muito futuro para melhorar a sobrevida das pessoas. Estamos a provar que esta prática é segura em Portugal e acredito que, no futuro, outras equipas médicas possam vir a ter este recurso”, afirmou a responsável, sublinhando o impacto potencial na resposta a acidentes de viação, ferimentos por armas de fogo ou armas brancas.

A prática, comum em cenários de guerra e já implementada em países da América do Norte e, na Europa, em contextos ligados à atuação militar da NATO, bem como na Noruega, Espanha e Itália, permite ganhar tempo crítico até ao controlo definitivo da hemorragia no hospital.

Sofia Rocha da Silva explicou ainda que a introdução do sangue total no pré-hospitalar só foi possível após a criação de condições específicas, incluindo formação das equipas da VMER, auditorias regulares e um investimento da ULS São João na criação de um banco de sangue dedicado. O INEM contribuiu com equipamentos adequados para o transporte, nomeadamente frigoríficos que garantem temperaturas controladas.

Do ponto de vista clínico, a médica do Serviço de Imunohemoterapia do Hospital de São João, Carla Monteiro, salientou que o sangue total fornece todos os componentes sanguíneos em proporções fisiológicas, promovendo uma reposição mais rápida e reduzindo complicações inflamatórias. No entanto, alertou para a necessidade de mais dadores, especificando que o projeto requer homens do grupo sanguíneo O, com baixos níveis de anticorpos.

Em Portugal, registaram-se em 2023 mais de 1,5 milhões de ocorrências pré-hospitalares, cerca de 20% relacionadas com trauma. O trauma continua a ser a principal causa de morbilidade e mortalidade na população jovem, reforçando a importância de intervenções precoces como esta no combate a mortes evitáveis.