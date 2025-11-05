Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a instituição, este marco “reflete o compromisso da instituição em oferecer um cuidado humanizado, multidisciplinar e baseado em evidências científicas aos doentes com insuficiência cardíaca, uma das principais condições cardiovasculares que impactam a saúde pública mundial.”

A pré-acreditação confirma que a Clínica de Insuficiência Cardíaca da ULS Entre Douro e Vouga cumpre os requisitos essenciais de qualidade, estrutura, processos assistenciais e segurança, posicionando a unidade como referência nacional e internacional na área.

“Este reconhecimento reforça o nosso compromisso em garantir excelência no acompanhamento dos doentes com insuficiência cardíaca, fortalecendo o trabalho da nossa equipa multidisciplinar e preparando o caminho para a acreditação plena”, afirma Alexandra Sousa, uma das médicas coordenadoras da Clínica de Insuficiência Cardíaca.

O ICARe-HF é um programa internacional promovido por especialistas da Heart Failure Association, que visa padronizar, qualificar e certificar serviços de insuficiência cardíaca em todo o mundo, contribuindo para melhores resultados clínicos, maior integração entre equipas e melhor experiência dos utentes.

Com esta distinção, a ULS Entre Douro e Vouga reforça o seu papel de referência em cardiologia, destacando-se pela implementação de protocolos de excelência e pela inovação nos cuidados contínuos a pessoas com insuficiência cardíaca.

