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Trata-se de uma alternativa terapêutica dirigida a doentes com indicação cirúrgica, mas para os quais a cirurgia convencional está contraindicada devido a elevado risco cirúrgico ou anestésico. Até agora, a cirurgia era considerada a única opção com potencial curativo para este tipo de tumores.

Segundo Bruno Gonçalves, médico gastroenterologista da ULS Braga e responsável pelo primeiro procedimento, existem situações clínicas em que as comorbilidades dos doentes inviabilizam a cirurgia. “A termoablação por radiofrequência surge como uma solução minimamente invasiva que permite a destruição direta da lesão tumoral, sem necessidade de um procedimento cirúrgico”, explica.

A técnica consiste na introdução de uma sonda no interior do tumor por via endoscópica, que emite energia térmica capaz de destruir de imediato o tecido tumoral. Por ser um procedimento totalmente endoscópico, apresenta menor invasividade, uma recuperação mais rápida e um risco reduzido de complicações. Além disso, permite avaliar imediatamente a resposta ao tratamento através dos próprios parâmetros técnicos da endoscopia.

Para além do tratamento de tumores malignos, esta abordagem pode também ser aplicada a lesões benignas com potencial de transformação maligna, possibilitando a sua destruição precoce e prevenindo a progressão para cancro.

De acordo com os estudos disponíveis, a termoablação por radiofrequência apresenta taxas de sucesso entre 70% e 80% e está associada a uma baixa incidência de complicações.

Com esta estreia nacional, a ULS Braga reforça o seu posicionamento na inovação clínica e na diferenciação técnica, ampliando a oferta de soluções terapêuticas seguras e adaptadas ao perfil de risco de cada utente.

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