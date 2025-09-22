Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A formalização da rede colaborativa aconteceu ontem no Instituto Português de Oncologia do Porto, com a assinatura de um protocolo entre o IPO do Porto, ULS do Alto Ave, ULS de Braga, ULS de Gaia/Espinho, Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) e o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S).

O evento contou com a presença de representantes do Serviço Nacional de Saúde (SNS), da CCDR-N, do Programa Nacional das Doenças Oncológicas da DGS, do Infarmed e da Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica (AICIB).

O objetivo da infraestrutura é criar uma rede integrada de cuidados e investigação oncológica, promovendo uma jornada mais coordenada para os doentes, potenciando inovação terapêutica, reduzindo custos em saúde e contribuindo para o desenvolvimento social e económico da região.

A ULS Braga esteve representada pelo presidente do Conselho de Administração, Américo Afonso, e pela diretora clínica para os Cuidados de Saúde Hospitalares, Paula Felgueiras.

“A participação da ULS Braga nesta infraestrutura representa um passo determinante para reforçar a qualidade, a inovação e a equidade no acesso aos cuidados oncológicos. É através da cooperação entre instituições de saúde, investigação e associações de doentes que conseguiremos oferecer respostas mais integradas e eficazes a quem enfrenta a doença oncológica, colocando sempre o doente no centro da nossa ação”, afirmou Américo Afonso.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.