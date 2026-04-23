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A reunião extraordinária do secretariado nacional, o órgão executivo máximo da central sindical, tem início previsto para as 10h00 e surge no rescaldo das audiências mantidas com o Presidência da República Portuguesa.

O encontro ocorre duas semanas depois de o secretariado nacional da UGT, liderada por Mário Mourão, ter rejeitado uma versão anterior da proposta e defendido a continuação das negociações com o Governo.

Na quarta-feira, após uma reunião com o Presidente da República, o secretário-geral da UGT afirmou que a central sindical “continua disponível e aberta” ao diálogo, mas reconheceu que ainda não está plenamente satisfeita com o texto atualmente em discussão. “Não estou ainda confortável com a proposta que está em cima da mesa”, declarou, sublinhando que a UGT manterá abertura negocial caso o Governo apresente melhorias ao diploma.

Do lado do Executivo, a ministra do Trabalho, Rosário Palma Ramalho, afirmou ter “fundadas expectativas” de alcançar um acordo no âmbito da reforma laboral. A governante destacou que o processo negocial está agora “apenas pendente da decisão da UGT”, manifestando a esperança de um desfecho positivo.

A decisão que sair da reunião desta sexta-feira será determinante para o futuro das alterações à lei laboral, podendo desbloquear um entendimento alargado na concertação social ou, em alternativa, prolongar o impasse nas negociações.