Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O caso remonta à primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, a 17 de fevereiro, quando um golo de Vinicius Júnior desencadeou reações nas bancadas, algumas de teor racista, após o jogador ter celebrado junto à bandeirola de canto.

A UEFA teve em consideração a rapidez do inquérito interno conduzido pelo Benfica, o que terá contribuído para uma sanção mais reduzida. Ainda assim, o clube foi multado em 73 mil euros: 40 mil por conduta racista dos adeptos, 25 mil por arremesso de objetos e 8 mil por utilização de lasers.

No plano disciplinar, o treinador-adjunto Pedro Machado foi suspenso por um jogo nas competições da UEFA por conduta antidesportiva.

Na sequência do incidente, Vinicius Júnior acusou ainda Gianluca Prestianni de insultos racistas. O jogador argentino foi suspenso preventivamente da segunda mão, desconhecendo-se, até ao momento, o desfecho do inquérito aberto pela UEFA.