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Segundo o Politico, um grupo de países da União Europeia está a avaliar a possibilidade de transferir requerentes de asilo cuja permanência no bloco tenha sido recusada para centros de repatriamento localizados no Ruanda e no Uzbequistão.

A medida surge na sequência da aprovação de uma nova lei europeia que autoriza os Estados-membros a criar centros em países terceiros para acolher migrantes que já esgotaram todas as vias legais para permanecer na União Europeia, desde que os países anfitriões respeitem os direitos humanos e o direito internacional.

Segundo o Politico, mais de metade dos 27 Estados-membros da UE apelou este mês à rápida implementação destes centros, através de uma carta consultada pela publicação. Dinamarca, Áustria, Grécia, Alemanha e Países Baixos lideram a iniciativa.

Antes da aprovação da legislação, o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, afirmou que o objetivo passa por concluir os primeiros acordos para a criação destas estruturas durante 2026, permitindo que entrem em funcionamento em 2027.

Apesar de o Ruanda e o Uzbequistão estarem entre os países considerados, os locais definitivos ainda não foram escolhidos. O processo político e diplomático continua em curso e caberá a cada governo negociar os seus próprios acordos. A Comissão Europeia, que não participou nas conversações para selecionar os países, bem como os restantes Estados-membros, terão de ser informados antes da entrada em funcionamento dos centros.

O Politico refere ainda que a União Europeia investiu centenas de milhões de euros no Ruanda através do programa Global Gateway, incluindo um investimento anunciado de 900 milhões de euros em 2023. O Uzbequistão recebeu também 119 milhões de euros em financiamento sob a forma de subvenções.

Outra hipótese discutida nos bastidores é o Uganda, segundo um alto responsável europeu citado pela publicação. Em contrapartida, países geograficamente mais próximos da UE, como o Egito e a Líbia, terão sido excluídos devido a preocupações relacionadas com o risco de tráfico de pessoas.

No entanto, a proposta enfrenta críticas. Jean-Nicolas Beuze, representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) em Bruxelas, afirmou ao Politico que a União Europeia está a ser influenciada por “retórica populista” e “factos alternativos” sobre a migração. O responsável alertou ainda para o risco de os refugiados serem enviados para países onde possam sofrer danos irreparáveis.

Também França e Espanha manifestaram reservas relativamente ao projeto. O presidente francês, Emmanuel Macron, declarou na semana passada, em Bruxelas, que nunca viu um centro de repatriamento num país terceiro que funcionasse efetivamente, acrescentando não estar convencido de que essa seja a visão de Europa que pretende defender.

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