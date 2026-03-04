A informação foi avançada pela Direção-Geral da Energia da Comissão Europeia, numa publicação na rede social X, após a conclusão de uma reunião do Grupo de Coordenação do Gás da UE, que contou com a participação dos Estados-membros e da Agência Internacional de Energia.

"A reunião do Grupo de Coordenação do Gás da UE com os países da UE e a Agência Internacional de Energia acaba de terminar. Confirmou-se que o abastecimento de gás está estável", refere a Direção-Geral da Energia.

Segundo a mesma nota, "atualmente não há impacto na segurança do abastecimento de gás da UE", afastando, para já, riscos imediatos para consumidores e mercados energéticos europeus.

Ainda assim, a Comissão Europeia sublinha que continua a acompanhar de perto a evolução da situação internacional, numa altura em que a instabilidade geopolítica no Médio Oriente gera preocupação nos mercados energéticos globais.

O Grupo de Coordenação do Gás é o mecanismo europeu responsável pela monitorização do abastecimento e pela coordenação de respostas conjuntas em caso de perturbações significativas no fornecimento de gás natural à União Europeia.