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A União Europeia deu um passo significativo no apoio à Ucrânia ao conceder aprovação preliminar a um empréstimo no valor de 90 mil milhões de euros, diz o The Guardian.

A informação foi avançada pela presidência cipriota do bloco europeu, que confirmou que os embaixadores dos Estados-membros chegaram a um acordo inicial sobre o pacote financeiro.

A decisão ainda não é definitiva, uma vez que terá de passar por um procedimento formal escrito antes de ser oficialmente adotada pelo Conselho da União Europeia. Esse processo deverá ficar concluído até à tarde de quinta-feira, coincidindo com a reunião de líderes europeus agendada para decorrer no Chipre.

Além do apoio financeiro à Ucrânia, foi também dado sinal verde preliminar ao 20.º pacote de sanções contra a Rússia. Esta evolução surge de forma algo inesperada, tendo em conta declarações anteriores do primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, que indicavam possíveis divergências quanto à aprovação de novas medidas restritivas.

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