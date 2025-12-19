O acordo, alcançado após negociações prolongadas que se estenderam pela madrugada de sexta-feira, prevê um apoio financeiro com a duração de dois anos, que deverá cobrir a maior parte das necessidades orçamentais de Kiev. O empréstimo será garantido pelo orçamento da União Europeia, e não pelos cerca de 210 mil milhões de euros em ativos russos congelados na UE desde o início da guerra.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmou no final da cimeira que a União “assumiu um compromisso e cumpriu”, sublinhando que os líderes aprovaram um empréstimo que a Ucrânia só começará a reembolsar quando a Rússia pagar reparações de guerra. Costa acrescentou que a UE mantém o direito de, no futuro, utilizar os ativos russos imobilizados para liquidar o montante.

A maioria dos líderes europeus entrou na cimeira defendendo que o empréstimo fosse garantido, desde já, por parte dos fundos russos congelados. No entanto, a proposta esbarrou na oposição da Bélgica, país onde se encontram cerca de 88% desses ativos, concentrados sobretudo na instituição financeira Euroclear, sediada em Bruxelas.

O governo belga exigiu garantias orçamentais ilimitadas por parte dos restantes Estados-membros, receando eventuais custos caso a Rússia vença processos judiciais por danos associados ao congelamento dos fundos. O primeiro-ministro da Bélgica, Bart De Wever, considerou que a solução das reparações não era viável, alertando para fragilidades jurídicas e financeiras no plano apresentado.