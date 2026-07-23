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Segundo o The Guardian, os embaixadores dos 27 chegaram finalmente a um acordo político durante uma reunião realizada na manhã desta quinta-feira.

Os anteriores encontros entre os representantes permanentes dos Estados-membros não tinham produzido consenso, devido à oposição de alguns países a determinadas medidas incluídas no pacote.

Com o entendimento agora alcançado, seguem-se os procedimentos técnicos para concluir o texto das sanções. A adoção formal será feita através de um procedimento escrito a lançar ainda durante a tarde, o que permite a entrada em vigor das novas medidas.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saudou a aprovação das medidas, afirmando que estas "continuam a enfraquecer os alicerces económicos do esforço de guerra da Rússia".

Entre as novas decisões está a inclusão de mais 32 bancos russos na lista de entidades sujeitas à proibição de transações. O pacote passa também a abranger empresas de criptomoedas e plataformas de comércio de petróleo.

Outra das medidas prevê o congelamento, durante um ano, do mecanismo de ajustamento do limite máximo para o preço do petróleo russo, com o objetivo de impedir que Moscovo beneficie de eventuais choques nos mercados energéticos.

Pela primeira vez, as sanções passam igualmente a visar embarcações que apoiam a chamada "frota sombra" utilizada pela Rússia.

Von der Leyen referiu ainda que foi dado "um passo importante" no sentido de proibir formalmente a entrada na União Europeia de antigos combatentes russos, agradecendo à Irlanda o papel desempenhado para facilitar o acordo.

O entendimento só foi possível depois de a União Europeia ter feito uma concessão à Grécia.

Atenas conseguiu uma isenção de um ano relativamente a uma medida anteriormente aprovada, permitindo que continue a transportar gás natural liquefeito para países fora da União Europeia, desde que os contratos tenham sido assinados antes da invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia. A exceção protege a empresa grega Dynagas, especializada no transporte de gás natural liquefeito proveniente dos campos russos de Yamal.

O Governo grego procurava adiar a aplicação da eliminação progressiva do transporte de gás russo, prevista para entrar em vigor a 1 de janeiro de 2027, apesar de ter concordado com essa medida em outubro de 2025.

Para alcançar esse objetivo, Atenas bloqueou a aprovação de todo o 21.º pacote de sanções, que inclui medidas dirigidas a empresas de criptomoedas, bancos e operadores do setor petrolífero acusados de ajudar a Rússia a contornar as restrições internacionais.

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