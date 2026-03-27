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De acordo com documentos obtidos pelo jornal Politico, o comissário europeu do Comércio, Maroš Šefčovič, avisou, numa carta e em mensagens enviadas a 30 de setembro, que o alargamento das tarifas norte-americanas, que podem atingir os 50%, está a minar o entendimento firmado semanas antes, no resort de golfe Turnberry, entre Bruxelas e Washington.

O acordo, fechado a 27 de julho num encontro entre a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente dos EUA, Donald Trump, previa um limite máximo de 15% para a maioria das exportações europeias para o mercado norte-americano. Em contrapartida, a União Europeia comprometeu-se a eliminar tarifas sobre bens industriais dos EUA.

No entanto, poucos dias antes da formalização oficial do entendimento, a administração norte-americana avançou com a extensão de tarifas elevadas a mais de 400 produtos que incluem aço e alumínio, desde peças automóveis a componentes químicos e mobiliário. Segundo Bruxelas, esta decisão contraria o espírito e os termos do acordo.

Nas mensagens dirigidas ao representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, e ao secretário do Comércio, Howard Lutnick, Maroš Šefčovič sublinhou que estas exportações deveriam estar sujeitas apenas à tarifa máxima acordada de 15%, criticando também o aumento da carga administrativa associada.

A Comissão Europeia estima que as medidas norte-americanas afetem exportações europeias no valor de cerca de 55,7 mil milhões de dólares. Além disso, expressou preocupação com novas investigações comerciais lançadas por Washington ao abrigo da legislação de segurança nacional, que podem levar à imposição de mais tarifas.

O jornal Politico tentou perceber se Bruxelas obteve respostas formais às mensagens enviadas, visto que, nas capturas de ecrã da aplicação Whatsapp aparecia os dois riscos azuis (sinónimo de que foi visualizada). Em resposta o porta-voz-chefe adjunto da Comissão , Olof Gill, afirmou: “O Comissário está em constante comunicação com seus homólogos americanos. Não é uma conclusão correta a se tirar”.

Entretanto, o Parlamento Europeu aprovou legislação para implementar o acordo comercial, introduzindo alterações que preveem o adiamento da sua entrada em vigor até que os EUA eliminem as tarifas mais elevadas sobre produtos derivados do aço.

As tensões comerciais entre os dois blocos têm vindo a intensificar-se, com Bruxelas a considerar medidas de resposta. Em outubro, a Comissão propôs duplicar as tarifas europeias sobre o aço para 50%, alinhando-as com as dos Estados Unidos, e reduzir significativamente as quotas de importação isentas de direitos.

Apesar das divergências, Washington tem reiterado, em contactos diplomáticos, o compromisso com o acordo de Turnberry, garantindo que pretende cumprir os termos estabelecidos. Ainda assim, em Bruxelas cresce o receio de que a falta de previsibilidade comprometa a estabilidade das relações comerciais transatlânticas.

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