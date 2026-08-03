Como funciona o concurso

Podem candidatar-se consórcios ou entidades de finalidade especial que reúnam empresas, entidades públicas, investidores e outros parceiros. As gigafábricas podem instalar-se num único Estado-Membro, num único local ou distribuídas por vários, incluindo projetos transfronteiriços entre países, e as propostas serão sujeitas a uma avaliação competitiva.

O concurso está dividido em dois lotes, cada um com duas fases. O primeiro lote apoia até quatro projetos, cada um elegível para até 100 milhões de euros de financiamento europeu na primeira fase e mais 400 milhões na segunda. Cada gigafábrica selecionada terá de instalar, logo na primeira fase, pelo menos tantos processadores avançados quantos os que existem hoje na fábrica de IA mais potente da Europa, subindo para o triplo dessa capacidade na segunda fase.

O segundo lote apoia até três projetos de maior escala, cada um elegível para até 200 milhões na primeira fase e mais 800 milhões na segunda, com uma capacidade inicial até ao dobro da atual fábrica mais potente e um mínimo de quatro vezes esse nível na segunda fase. Em ambos os lotes, os Estados-Membros que apoiem os projetos selecionados terão de igualar o financiamento atribuído pela União Europeia.

Portugal na corrida ibérica

Portugal e Espanha decidiram avançar com uma candidatura conjunta, ao segundo lote do concurso, o das gigafábricas de maior escala. No total, o projeto ibérico está avaliado em cerca de oito mil milhões de euros, entre investimento público e privado, repartidos por igual pelos dois países: cerca de quatro mil milhões do lado português e outros tantos do lado espanhol.

Dentro desse valor, o compromisso direto do Estado português é de até 200 milhões de euros na primeira fase do concurso, montante que será igualado pelo financiamento europeu caso a candidatura seja selecionada. Segundo o ministro-adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, esta gigafábrica “garante que Portugal terá capacidade soberana de produção de inteligência artificial”.