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O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que Kiev irá garantir a segurança do espaço aéreo russo durante a visita de Steve Witkoff e Jared Kushner a Moscovo. Os dois enviados deverão deslocar-se posteriormente para Kiev.

Zelensky apelou também à Rússia para que suspenda os ataques aéreos contra a Ucrânia durante a visita dos representantes norte-americanos. Donald Trump confirmou o envio dos dois negociadores, afirmando que existe uma ideia para alcançar a paz.

O New York Times noticiou que Washington pediu às duas partes um cessar-fogo durante a visita dos enviados. Kushner é genro de Trump, enquanto Witkoff trabalha no setor imobiliário.

Ataque russo atinge sede dos serviços de informações ucranianos

Entretanto, um ataque russo matou quatro pessoas em Kamianske, na região de Dnipropetrovsk, no sudeste da Ucrânia. Outras cinco pessoas ficaram feridas, incluindo uma mulher de 30 anos que foi internada numa unidade de cuidados intensivos.

Na sexta-feira, um drone russo atingiu diretamente a sede do serviço de informações ucraniano SBU, em Kiev. Zelensky afirmou ter ordenado ao organismo que desse uma resposta “apropriada” e “tangível” ao ataque, enquanto o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andrii Sybiha, classificou o episódio como uma “grande escalada”.

Segundo Zelensky, o drone tinha como alvo direto o gabinete do chefe do serviço de segurança no edifício. Pelo menos nove pessoas ficaram feridas, de acordo com o presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko.

Ataques atingem Odesa e Dnipro

Na região de Odesa, um ataque russo de grande dimensão durante a noite matou uma pessoa e feriu pelo menos cinco, incluindo uma criança. Vários edifícios residenciais foram danificados, entre os quais dois blocos de vários pisos.

Noutros pontos da Ucrânia, dois agentes da polícia morreram em Dnipro e um ataque com drones em Kiev provocou três feridos depois de atingir um edifício residencial.

Drones ucranianos atingem Sochi

Na Rússia, um ataque ucraniano de grande escala com drones atingiu Sochi e o distrito vizinho de Sirius.

Segundo as autoridades regionais, o ataque provocou um incêndio num depósito de petróleo. Meios de comunicação social russos noticiaram que dois depósitos de petróleo foram atingidos.

Armazém da OMS atingido em ataque aéreo

Um armazém da Organização Mundial da Saúde (OMS), que guardava material médico humanitário, também foi atingido durante um ataque aéreo na região de Kiev.

Segundo a organização, pelo menos 20 ataques em 2026 afetaram depósitos onde estavam armazenados bens humanitários, incluindo material de saúde.

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