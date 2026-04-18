Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Segundo o The Kyiv Independent, o ataque a tiro no distrito de Holosiivskyi, em Kyiv, na Ucrânia, causou pelo menos cinco mortos e vários feridos este sábado, revelam as informações avançadas pela polícia nacional ucraniana .
De acordo com as autoridades, o agressor — cuja identidade não foi divulgada — disparou sobre civis, deixando pelo menos dez pessoas feridas. Entre os feridos encontra-se uma criança, que foi transportada para o hospital, indicou o presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko.
O ministro do Interior, Ihor Klymenko, confirmou na rede social X que o suspeito foi abatido durante uma operação das forças especiais, depois de se ter barricado num centro comercial.
Segundo o governante, o homem fez reféns e chegou a disparar contra um agente da polícia durante a intervenção. Antes de abater o atirador, equipas de negociação ainda tentaram resolver a situação de forma pacífica.
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, revelou, na mesma rede social, ter recebido um relatório do ministro do Interior, Ihor Klymenko, que dava conta de cinco mortos no incidente e uma dezena de feridos. "Até agora, dez pessoas foram hospitalizadas com ferimentos e traumatismos. Todos estão a receber a assistência necessária."
Acrescentando que os quatros reféns foram resgatados com sucesso, escreve Zelensky.
___
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários