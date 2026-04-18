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Segundo o The Kyiv Independent, o ataque a tiro no distrito de Holosiivskyi, em Kyiv, na Ucrânia, causou pelo menos cinco mortos e vários feridos este sábado, revelam as informações avançadas pela polícia nacional ucraniana .

De acordo com as autoridades, o agressor — cuja identidade não foi divulgada — disparou sobre civis, deixando pelo menos dez pessoas feridas. Entre os feridos encontra-se uma criança, que foi transportada para o hospital, indicou o presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko.

O ministro do Interior, Ihor Klymenko, confirmou na rede social X que o suspeito foi abatido durante uma operação das forças especiais, depois de se ter barricado num centro comercial.

Segundo o governante, o homem fez reféns e chegou a disparar contra um agente da polícia durante a intervenção. Antes de abater o atirador, equipas de negociação ainda tentaram resolver a situação de forma pacífica.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, revelou, na mesma rede social, ter recebido um relatório do ministro do Interior, Ihor Klymenko, que dava conta de cinco mortos no incidente e uma dezena de feridos. "Até agora, dez pessoas foram hospitalizadas com ferimentos e traumatismos. Todos estão a receber a assistência necessária."

Acrescentando que os quatros reféns foram resgatados com sucesso, escreve Zelensky.