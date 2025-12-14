Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Após uma reunião de cerca de cinco horas com os negociadores norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner, Zelensky explicou que alguns parceiros dos EUA e da Europa continuam a opor-se à entrada da Ucrânia na Aliança Atlântica. Perante esse bloqueio, Kiev aceita discutir garantias de segurança bilaterais, incluindo compromissos semelhantes ao artigo 5.º da NATO, assegurados pelos Estados Unidos e complementados por países europeus, Canadá, Japão e outros parceiros do G7.

O objetivo, sublinhou, é impedir uma nova agressão russa, considerando esta cedência já um passo significativo por parte da Ucrânia.

O enviado especial dos EUA afirmou que houve “muitos progressos” nas conversações, centradas no plano de paz de 20 pontos, questões económicas e segurança. As negociações entre as delegações ucraniana e norte-americana prosseguem esta segunda-feira.

Paralelamente, Zelensky reuniu-se com líderes europeus, incluindo o chanceler alemão Friedrich Merz, e manteve contactos com Emmanuel Macron, que reafirmou o apoio de França à Ucrânia. Entretanto, Kiev continua à espera de uma resposta formal dos EUA às últimas propostas de paz.

