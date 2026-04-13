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O chefe da diplomacia ucraniana, Andriy Sybiha, comunicou a decisão nas redes sociais, indicando que foi suspensa a orientação que aconselhava os cidadãos ucranianos a evitar deslocações à Hungria.

A medida surge após a vitória do partido de oposição Tisza, liderado por Péter Magyar, que afastou do poder o primeiro-ministro Viktor Orbán, no final de 16 anos de governação, segundo os resultados praticamente finais.

Na mesma declaração, Sybiha afirmou que o resultado eleitoral demonstra o “fracasso da política de chantagem e propaganda antiucraniana” associada ao governo de Orbán, expressando também a expectativa de uma normalização das relações entre os dois países vizinhos.

De acordo com os resultados divulgados com 96,9% dos votos apurados, o partido Tisza obteve 138 dos 199 lugares no parlamento húngaro, enquanto o Fidesz, de Orbán, ficou com 55 mandatos. O partido de extrema-direita Nossa Pátria conquistou seis lugares.

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