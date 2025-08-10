Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Embora um responsável da Casa Branca tenha dito que Trump está aberto a um encontro a três, incluindo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, por agora a cimeira mantém-se apenas entre Trump e Putin, a pedido da Rússia.
Zelensky avisou que acordos sem a Ucrânia serão “decisões mortas” e rejeitou propostas de troca de territórios sugeridas por Trump, que mencionou possíveis trocas para um acordo entre Moscovo e Kiev. Zelensky afirmou que “não se vai recompensar a Rússia pelo que fez” e denunciou que as propostas russas visam apenas garantir posições mais convenientes para continuar a guerra.
Fontes indicam que a Casa Branca tenta convencer aliados europeus a aceitar que a Rússia mantenha o controlo do Donbas e da Crimeia, mas os líderes europeus rejeitam a mudança de fronteiras pela força, afirmando que a Ucrânia tem o direito de escolher o seu próprio destino e reafirmam o seu apoio diplomático, militar e financeiro a Kiev.
Além do apoio a Ucrânia, os líderes europeus sublinharam à BBC que a solução diplomática é essencial para proteger a segurança europeia. O presidente francês Emmanuel Macron manifestou receios de exclusão da Europa das negociações entre EUA e Rússia, realçando que a Europa terá de fazer parte da solução, dado que a sua segurança está em causa.
Zelensky agradeceu o apoio dos aliados e apelou a um fim justo da guerra, que garanta segurança fiável para a Ucrânia e para a Europa, reforçando a necessidade de impedir novas manipulações russas.
Nos EUA, o vice-presidente JD Vance esteve no Reino Unido a dialogar com autoridades britânicas e com altos colaboradores de Zelensky, sublinhando que a paz duradoura só é possível com a Ucrânia à mesa das negociações, e que o cessar-fogo não pode simplesmente fixar a linha da frente como fronteira.
A cimeira no Alasca será o primeiro encontro entre presidentes dos EUA e Rússia desde 2021, e ocorre num contexto de guerra na Ucrânia, após a anexação russa de quatro regiões ucranianas em 2022 e uma invasão sem avanços decisivos. A guerra mantém-se num impasse, com ocupação russa no leste e ofensivas ucranianas sem êxito claro.
