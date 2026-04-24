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O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia demitiu esta sexta-feira os comandantes do 10.º Corpo de Exército e da 14.ª Brigada Mecanizada Independente, após denúncias de fome e falta de água potável entre soldados, segundo média locais.

O anúncio surge depois de a filha de um ex-soldado de um batalhão da 14.ª Brigada Mecanizada ter publicado fotos, que causaram indignação no país, de soldados extremamente magros e debilitados, alegadamente estacionados na região de Kharkiv sem comida ou água devido à negligência do comando.

Os militares estariam a desmaiar de fome e a ser obrigados a beber água da chuva, segundo relata o diário "Kyiv Independent".

A mulher de um dos soldados da brigada denunciou que os soldados enfrentam há sete meses atrasos contínuos na entrega de alimentos, água, material médico essencial e combustível para as suas posições, com remessas que por vezes demoram sete a 14 dias a chegar.

Silchuk acrescentou que são frequentes as interrupções de comunicação nas posições, ficando o serviço por vezes indisponível durante três a quatro dias.

O Ministério da Defesa da Ucrânia respondeu às denúncias na quinta-feira, dizendo que o comandante da 14ª Brigada tinha tomado conhecimento da situação e que, apesar dos desafios logísticos, estavam a ser feitos esforços para resolver os problemas de abastecimento das tropas e de rotação do pessoal.

O Estado-Maior anunciou que o comandante da 14ª Brigada, Anatolii Lysetskyi, tinha sido substituído, tal como o comandante do 10º Corpo, Serhii Perts, demitido do cargo e despromovido.

A 14ª Brigada Mecanizada ocupa posições a leste da cidade de Kupiansk, na região de Kharkiv, desde que a área foi libertada da ocupação russa na contraofensiva ucraniana do outono de 2022.

O Estado-Maior afirmou que o bombardeamento constante russo das travessias sobre o rio Oskil tem prejudicado significativamente o apoio logístico às unidades na área.

Desde que a linha da frente passou a ser dominada por drones em 2025, o transporte logístico regular por veículos para as posições de infantaria tornou-se praticamente impossível em toda a linha da frente. Em vez disso, todos os mantimentos, desde alimentos e água a munições e medicamentos, são em grande parte lançados por drones.

A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste e "desnazificar" o país vizinho, independente desde 1991 - após a desagregação da antiga União Soviética - e que tem vindo a afastar-se do espaço de influência de Moscovo e a aproximar-se da Europa e do Ocidente.

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