"É necessário privar os russos da oportunidade de receber componentes de outros países e impedir a matança de ucranianos. Além disso, comprar recursos energéticos russos é financiar a guerra, o que não contribui para a paz", disse.

A polémica que envolve a Índia à Rússia começou quando Donald Trump, presidente dos EUA, prometer aumentar as tarifas económicas deste país asiático caso este país não pare de comprar petróleo à Russia.

"Não se importam com quantas pessoas na Ucrânia estão a ser mortas pela Máquina de Guerra Russa", disse Trump numa publicação na sua rede social Truth Social, acusando também a Índia de vender petróleo russo "no Mercado Aberto com grandes lucros".

Já esta terça-feira, contudo, o Kremlin criticou a ameaça do presidente norte-americano, Donald Trump, classificando a medida como "ilegal" e afirmando ser inaceitável forçar os países a interromper o comércio com Moscovo.

"Os países soberanos têm o direito de escolher os seus próprios parceiros comerciais", disse o porta-voz Dmitry Peskov aos jornalistas.