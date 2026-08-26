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O documento indica ainda os esforços de Elon Musk para “desenvolver as relações entre os povos da Ucrânia e dos Estados Unidos da América”.

Apesar disto, a imprensa internacional indica que a decisão de Zelensky é uma tentativa de persuadir o diretor da SpaceX e da Tesla a expandir o acesso ucraniano à rede Starlink, que pertence a Elon Musk.

Graças ao serviço de internet via satélite Starlink, as forças ucranianas conseguiram manterem as comunicações e coordenar operações desde início da guerra com a Rússia, em fevereiro de 2024.

De acordo com o Politico , em fevereiro de 2026, a SpaceX desativou milhares de terminais Starlink usados pelas forças russas, o que enfraqueceu as suas capacidades militares.

Agora, a Zelensky é acusado de tentar convencer o magnata da tecnologia a permitir que o exército ucraniano use a rede Tarlink em território russo, o que permitiria à Ucrânia melhorar a precisão dos ataques com mísseis e drones em áreas remotas russas.

No último sábado, em declarações aos jornalistas, o Presidente da Ucrânia afirmou que Musk poderia permitir o acesso à rede quando houvesse “mais argumentos”.

A Ordem da Liberdade é frequentemente concedida a líderes estrangeiros pelo apoio à Ucrânia. Entre os condecorados mais recentes estão o Presidente francês, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, e o Presidente da Lituânia, Gitanas Nausėda.