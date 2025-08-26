Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O Governo atualizou os procedimentos para atravessar a fronteira nacional. Os homens dos 18 aos 22 anos poderão atravessar a fronteira sem impedimentos durante a lei marcial", indicou a primeira-ministra, Yulia Svyrydenko.

Desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, os homens dos 18 aos 60 anos estavam proibidos de sair da Ucrânia, com algumas exceções. Apesar disso, foram milhares que tentaram fazê-lo ilegalmente todos os anos, arriscando por vezes a vida.

Segundo a primeira-ministra ucraniana, esta decisão aplica-se a "todos os cidadãos com as idades relevantes", incluindo os que estão atualmente no estrangeiro e que, a partir de agora, podem regressar e sair da Ucrânia livremente.

"Queremos que os ucranianos mantenham os seus laços com a Ucrânia o mais possível", explicou Yulia Svyrydenko.

As pessoas dos 18 aos 22 anos não são afetadas pela mobilização militar, cuja idade mínima foi reduzida para os 25 anos em abril de 2024.

Mais de 5,6 milhões de ucranianos refugiaram-se no estrangeiro, a grande maioria na Europa, segundo dados da ONU, incluindo mais de 50 mil em Portugal.