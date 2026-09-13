A rede ferroviária da Ucrânia está a ser alvo de uma campanha de ataques que a operadora estatal Ukrzaliznytsia descreve como "sistemática", com incidentes registados em várias regiões do país. Este domingo, 13 de setembro, um drone atingiu a locomotiva de um comboio de passageiros a cerca de dois quilómetros da fronteira com a Polónia, sem causar vítimas.

A Ukrzaliznytsia informou que os ataques obrigaram a alterar itinerários, interromper temporariamente a circulação em determinadas zonas e proceder a evacuações por razões de segurança. A empresa colocou o centro de monitorização e os trabalhadores em estado de alerta reforçado.

Comboio atingido junto à fronteira polaca

O incidente mais recente ocorreu na região de Volyn, no noroeste da Ucrânia. Um drone russo atingiu a locomotiva de um comboio internacional de passageiros que circulava nas proximidades da passagem fronteiriça de Yahodyn, a apenas dois quilómetros da fronteira com a Polónia.

Segundo a operadora ferroviária, a equipa de monitorização detetou previamente a ameaça e avisou a tripulação do comboio. A intervenção permitiu evitar vítimas entre os passageiros e trabalhadores ferroviários. A circulação dos comboios com destino a Varsóvia foi posteriormente retomada, embora com atrasos significativos.

O ataque aconteceu um dia depois de outros incidentes contra a infraestrutura ferroviária. No sábado, 12 de setembro, foram atingidos comboios em Lutsk, na região de Volyn, e instalações ferroviárias em Fastiv, na região de Kyiv. A evacuação atempada dos passageiros evitou vítimas nesses casos.

Atrasos chegam a várias horas

A ofensiva está a ter impacto direto na circulação ferroviária ucraniana. A Ukrzaliznytsia indica que os atrasos resultam não apenas dos danos provocados pelos ataques, mas também das evacuações e dos desvios adotados quando existem ameaças aéreas.

Os problemas afetam, entre outros, os itinerários com ligação a Varsóvia, Dnipro e Zaporizhzhia. Algumas composições estão a circular com várias horas de atraso, enquanto determinados serviços são encaminhados por rotas alternativas para reduzir os riscos para passageiros e funcionários.

Os atrasos podem, em alguns casos, ultrapassar largamente as seis horas. Dados divulgados este domingo apontam para desvios superiores a 18 horas em alguns serviços, numa situação que permanece dependente da evolução dos ataques e das condições de segurança.

Mais de 1500 ataques à rede este ano

Os ataques de setembro surgem depois de uma intensificação das operações russas contra a infraestrutura ferroviária ucraniana. Segundo dados divulgados pela própria Ukrzaliznytsia e citados pelo The Guardian, a rede foi atingida mais de 1.500 vezes desde o início de 2026, ultrapassando o número registado durante todo o ano de 2025.

A campanha tem atingido não apenas linhas e instalações ferroviárias, mas também locomotivas e comboios de passageiros. A estratégia representa um problema particularmente grave para a Ucrânia, onde o transporte ferroviário continua a desempenhar um papel essencial na circulação de pessoas e no abastecimento do país.

Nos últimos dias, também foram registados ataques contra comboios de passageiros em regiões próximas da frente. Na região de Sumy, por exemplo, um ataque contra um comboio suburbano provocou feridos, apesar de a composição ter sido previamente parada e os passageiros evacuados após a deteção da ameaça.

Perante a continuidade dos ataques, a Ukrzaliznytsia recomenda aos passageiros que sigam rigorosamente as instruções das equipas ferroviárias durante os alertas aéreos e eventuais evacuações. A empresa admite novas alterações aos horários e itinerários sempre que as condições de segurança o exigirem.

A situação ferroviária permanece, assim, diretamente condicionada pela evolução da ofensiva russa. A operadora mantém o funcionamento da rede, mas avisa que os tempos de viagem podem sofrer alterações substanciais sempre que sejam necessários desvios ou paragens preventivas.