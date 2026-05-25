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A Cruz Vermelha Portuguesa e a Uber anunciaram uma parceria destinada a reforçar o apoio social e a capacidade de resposta em situações de emergência, através da disponibilização de viagens gratuitas para beneficiários, operacionais e voluntários.

O acordo permitirá "triplicar o número de serviços de transporte" realizados em contexto social e humanitário, ajudando a chegar mais rapidamente a pessoas com dificuldades de mobilidade ou sem alternativas de transporte.

Na prática, a parceria será especialmente útil para apoiar deslocações de famílias vulneráveis a consultas médicas, tratamentos hospitalares, centros de emprego, ações de formação e serviços públicos como a AIMA, Segurança Social ou IEFP.

Segundo a Cruz Vermelha Portuguesa, estas viagens destinam-se sobretudo a pessoas “quando não existem recursos próprios ou alternativas de transporte”, reduzindo obstáculos no acesso a cuidados de saúde, apoio social e serviços essenciais.

A iniciativa será operacionalizada através da plataforma Uber Central, uma ferramenta que permite às equipas da CVP pedir e acompanhar viagens em tempo real. O sistema possibilita monitorizar todas as fases da deslocação, desde o pedido da viagem até à chegada ao destino, incluindo tempos de espera e contacto direto com o motorista.

Uma das vantagens apontadas é a simplicidade do serviço para os beneficiários, não é necessário possuir smartphone nem conta na aplicação da Uber. Sempre que a viagem é marcada, o utilizador recebe uma mensagem SMS com os dados do motorista, veículo e local de recolha.

Além do apoio social, os transportes poderão também ser utilizados em contexto operacional, garantindo deslocações rápidas de voluntários e equipas de emergência em situações de socorro ou assistência humanitária.

Para Miguel Cardoso e Cunha, diretor-geral da Cruz Vermelha Portuguesa, esta parceria representa “a ampliação concreta da nossa capacidade de estar onde somos realmente necessários”.

“Ao estarmos capacitados para aumentar o número de viagens possíveis em contextos de emergência e de intervenção social, permite-nos responder de forma mais objetiva, chegar mais rápido, mais longe e a mais pessoas que se encontram em situação vulnerável”, afirmou.

Já Francisco Vilaça, diretor-geral da Uber em Portugal, sublinha que a mobilidade pode ter um papel importante no apoio social.

“Na Uber, acreditamos que a mobilidade pode e deve estar ao serviço das pessoas e das comunidades. Esta parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa reflete o nosso compromisso com o apoio social e com a resposta a emergências”, afirmou.

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