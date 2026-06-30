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Portugal é um dos primeiros mercados europeus a integrar o projeto-piloto, juntamente com Espanha e França. No país, o serviço ficará disponível no rio Tejo, abrangendo percursos com vista para Lisboa, Cascais e outros pontos da costa, de acordo com o Público.

Ao contrário de um serviço de transporte entre dois locais, a Uber Boat foi concebida como uma experiência de lazer em grupo. As embarcações podem ser utilizadas em ocasiões como aniversários, despedidas de solteiro, pedidos de casamento, encontros familiares ou eventos empresariais.

As viagens incluem tripulação responsável pela navegação e segurança dos passageiros, não sendo necessária qualquer habilitação por parte dos utilizadores.

O serviço resulta de uma parceria entre a Uber e a plataforma de aluguer de barcos Click & Boat. Em Lisboa estarão inicialmente disponíveis cerca de 50 embarcações através da aplicação.

Segundo a empresa, os clientes poderão personalizar a experiência, optando, por exemplo, por levar a própria comida a bordo ou contratar um serviço de catering. Também será possível incluir paragens em restaurantes durante o passeio.

Os preços variam consoante a embarcação escolhida, mas a Uber indica que os valores rondam os 40 euros por pessoa, considerando grupos.

O lançamento da Uber Boat integra a estratégia da empresa para alargar os serviços disponíveis na aplicação, que passa também pela expansão da oferta de alojamento, novas parcerias no setor das viagens e funcionalidades dirigidas aos turistas.