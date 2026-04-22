Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A estação de Queluz de Baixo classificou a informação como falsa e esclareceu que a entrevista ao Secretário-geral do PS nunca esteve agendada para a presente semana. Segundo o comunicado, o convite foi feito e aceite há cerca de dez dias, tendo ficado inicialmente marcada para 29 de abril.

A TVI acrescenta que, posteriormente, por motivos exclusivamente relacionados com a agenda do programa, foi solicitado o reagendamento da entrevista para 6 de maio, alteração que foi confirmada pelo gabinete de José Luís Carneiro. A estação rejeita ainda qualquer ligação entre esta gestão de agenda e contextos externos ou alegadas polémicas, afirmando o seu compromisso com o rigor e a verdade dos factos.

O Correio da Manhã tinha avançado que a alegada alteração estaria relacionada com críticas dirigidas a Cristina Ferreira, na sequência de comentários feitos pela apresentadora sobre um caso de alegada violação de uma jovem de 16 anos.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.