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Segundo informação avançada pelo Diário de Notícias, a Câmara Municipal de Lisboa vai formalizar esta quinta-feira um acordo com representantes das plataformas Bolt e Uber, estabelecendo novas regras de circulação para este tipo de veículos.

O documento prevê a criação de duas categorias de zonas: as chamadas “zonas vermelhas” e as “zonas azuis”. Nas primeiras, será proibido iniciar ou terminar viagens, enquanto as segundas funcionarão de forma semelhante às tradicionais praças de táxi, permitindo aos passageiros encontrar viaturas TVDE em locais pré-determinados.

Entre as áreas incluídas nas “zonas vermelhas” encontram-se algumas das mais movimentadas e turísticas da capital, incluindo o Príncipe Real, a Rua do Ouro, a Rua de Belém, a Rua de São Pedro de Alcântara, o eixo central da Avenida da República, a Avenida Fontes Pereira de Melo, a Praça do Marquês de Pombal, o eixo central da Avenida da Liberdade e a Avenida Padre Cruz, considerada um dos principais pontos de entrada na cidade.

A autarquia justifica a medida com a necessidade de reduzir os constrangimentos provocados pelas entradas e saídas de passageiros nos corredores BUS, que têm registado “uma redução da velocidade comercial do serviço da Carris”. Assim, a implementação das zonas vermelhas pretende aumentar a fluidez do transporte público e diminuir o impacto do tráfego das viaturas TVDE em zonas de maior circulação.

Por outro lado, as “zonas azuis” vão ser introduzidas de forma gradual, inicialmente como projeto-piloto. Estes locais permitirão aos passageiros deslocarem-se a pontos específicos onde poderão encontrar viaturas TVDE disponíveis, reproduzindo o modelo tradicional de funcionamento das praças de táxi, mas adaptado ao contexto das plataformas digitais.

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