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Segundo revela Mükerrem Ünlüer, membro do governo turco, o suspeito do crime é um aluno do oitavo ano.

O agressor terá entrado na escola armado e disparou numa sala de aula do quinto ano, segundo revela os meios de comunicação turcos, citados pelo El País. Enquanto a polícia intervinha para parar o massacre, o pátio encheu-se de pais e mãe que tentavam perceber se os seus filhos estavam bem.

Antigo aluno faz 16 feridos em tiroteio numa escola na Turquia
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Várias ambulâncias foram chamadas ao local e os meios turcos mostraram imagens de corpos cobertos e pessoas feridas a abandonarem o local.

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