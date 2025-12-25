Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, o gabinete do procurador explicou que a decisão foi tomada “após receber dados dos serviços de informações indicando que a organização terrorista Estado Islâmico estava a planear ataques durante as celebrações de Natal e Ano Novo”.

As detenções ocorreram em várias operações realizadas em Istambul e noutras regiões do país. Este tipo de ações é habitual nesta altura do ano, numa tentativa de prevenir atentados durante o período festivo.

A Turquia mantém-se em alerta elevado devido à proximidade com a Síria, com a qual partilha uma fronteira de cerca de 900 quilómetros, temendo a infiltração de elementos ligados ao grupo jihadista, que continua ativo no território sírio.

Recentemente, o Estado Islâmico foi acusado de um ataque na cidade síria de Palmira, que resultou na morte de dois soldados norte-americanos e de um intérprete.

Também esta semana, os serviços de informações turcos anunciaram a captura, “entre o Afeganistão e o Paquistão”, de um alegado dirigente do Estado Islâmico. O suspeito, Mehmet Gören, foi entretanto transferido para a Turquia.

Segundo as autoridades, Mehmet Gören é acusado de “planear ataques suicidas contra civis no Afeganistão, Paquistão, Turquia e Europa”.

O reforço das medidas de segurança não se limita à Turquia. Vários países europeus, incluindo a França, alertaram para um nível de ameaça terrorista particularmente elevado no final deste ano, coincidindo com as celebrações de fim de ano.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.