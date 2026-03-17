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“Os assassínios políticos perpetrados por Israel, nomeadamente os que visam homens de Estado e políticos iranianos, constituem atos ilegais contrários ao direito da guerra”, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Hakan Fidan, durante uma conferência de imprensa conjunta em Ancara com a homóloga canadiana, Anita Anand.

Fidan advertiu que a guerra no Médio Oriente comporta o risco de “uma crise migratória duradoura, referindo-se nomeadamente à situação no Líbano, onde mais de um milhão de pessoas foram deslocadas desde o início do conflito.

“Se a guerra e a ocupação se alargarem, é possível que isto se transforme numa crise migratória duradoura”, insistiu o chefe da diplomacia turca, considerando “imperativo pôr termo o mais rapidamente possível” ao conflito em curso.

Fidan adiantou que, a partir de quarta-feira, vai deslocar-se a vários países da região para discutir “medidas a tomar”. “A situação humanitária no Líbano é extremamente preocupante e corre o risco de agravar-se em caso de uma ofensiva terrestre [israelita]”, acrescentou.

Israel anunciou esta terça-feira ter matado, em bombardeamentos noturnos, o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, Ali Larijani, considerado uma das figuras mais influentes do regime, informação não confirmada por Teerão.

“Larijani, comandante da [milícia] Basij foi eliminado esta noite e junta-se ao chefe do plano de destruição, [aiatola Ali] Khamenei, e a todos os membros frustrados do eixo do mal nas profundezas do inferno”, afirmou o ministro da Defesa israelita, Israel Katz, num comunicado.

Considerado uma das figuras mais influentes do sistema iraniano, Larijani tem sido descrito por meios de comunicação árabes como “o homem mais importante apenas atrás de figuras-chave como Mojtaba Khamenei”, filho de Ali Khamenei e atual líder supremo do Irão.

A 28 de fevereiro, os Estados Unidos e Israel lançaram um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o ex-líder supremo do país aiatola Ali Khamenei.

O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque.

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