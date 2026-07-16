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A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) apoiou 282 pessoas turistas vítimas de crime e violência entre 2021 e 2025, de acordo com as estatísticas divulgadas pela associação, que retratam a realidade das vítimas acompanhadas ao longo dos últimos cinco anos.

Os dados revelam um crescimento de 210,3% no número de turistas apoiados, passando de 29 pessoas em 2021 para 90 em 2025. No mesmo período, foram registados 402 crimes e outras formas de violência.

Para efeitos destas estatísticas, a APAV considera como pessoa turista quem viaja para fora da sua área de residência habitual e permanece pelo menos uma noite no destino visitado por motivos não relacionados com trabalho remunerado, de acordo com a definição da Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas (UN Tourism).

Segundo os dados divulgados, a maioria das vítimas apoiadas era do sexo feminino, o que representa 65,25% dos casos, e de nacionalidade europeia, com 52,13%. As faixas etárias entre os 18 e os 34 anos e entre os 35 e os 64 anos concentram a maior parte das situações acompanhadas pela associação.

Entre os crimes e formas de violência registados, a violência doméstica foi a tipologia mais frequente, correspondendo a 41,79% dos casos acompanhados pela APAV. As estatísticas identificam ainda a ocorrência de crimes sexuais, ofensas à integridade física, crimes patrimoniais e outras formas de violência.

Os dados mostram também que, em 65,96% das situações, foi apresentada queixa ou denúncia às autoridades competentes.

A APAV considera que estas estatísticas reforçam a importância de garantir que todas as vítimas de crime tenham acesso a informação, proteção e apoio especializado, independentemente da sua nacionalidade ou das circunstâncias em que ocorreu a vitimação. A associação sublinha que, quando um crime acontece durante uma deslocação, o desconhecimento do território, dos serviços disponíveis ou dos mecanismos de apoio pode dificultar o exercício dos direitos das vítimas e agravar o impacto da vitimação.

A associação presta apoio jurídico, psicológico e social, de forma gratuita e confidencial, através da Linha de Apoio à Vítima 116 006, disponível nos dias úteis entre as 08h00 e as 23h00, do Chatbot APAV, acessível online 24 horas por dia, sete dias por semana, e da sua rede nacional de gabinetes e estruturas de proximidade.

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