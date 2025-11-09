Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O turista polaco de 31 anos que estava desaparecido há uma semana nas serras da Madeira foi encontrado morto esta segunda-feira, revelou a Polícia de Segurança Pública (PSP).

O corpo foi localizado no leito da Ribeira Grande, no concelho de Santana, por um guia madeirense que acompanhava uma equipa de buscas privada.

O homem tinha sido dado como desaparecido na segunda-feira passada, e a PSP suspendeu as operações de procura dois dias depois, considerando que estavam “esgotadas as diligências necessárias nos percursos pedonais existentes na área de triangulação celular”. Apesar da suspensão, a polícia continuou a avaliar as escarpas acessíveis fora dos trilhos, recorrendo também a drones da brigada de busca e salvamento.

Na terça-feira, a PSP tinha concentrado esforços numa área da Levada dos Tornos, última localização conhecida do telemóvel do desaparecido. A Levada dos Tornos é a mais extensa da região autónoma, com mais de 100 quilómetros, atravessando vários concelhos da Madeira.

Atualmente, PSP e bombeiros de Santana encontram-se no local a resgatar o corpo.

