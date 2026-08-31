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Uma turista espanhola, com cerca de 60 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira na sequência de um incêndio que deflagrou no hotel Avenida de Fátima, no concelho de Ourém.

O fogo ficou circunscrito ao quarto onde a mulher se encontrava e obrigou à retirada preventiva de 52 pessoas, incluindo os funcionários da unidade hoteleira.

O alerta foi dado às 00h39 e o incêndio foi considerado extinto às 01h06, segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo. A vítima fazia parte de um grupo de nacionalidade espanhola que estava alojado na unidade hoteleira.

Para o local foram mobilizados meios dos Bombeiros Voluntários de Fátima e de Ourém, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da Polícia Judiciária (PJ).

A operação envolveu 28 operacionais e 10 viaturas. Na sequência do incêndio, as restantes pessoas que se encontravam no hotel foram retiradas preventivamente da unidade.

Uma fonte dos Bombeiros Voluntários de Fátima confirmou ao 24notícias que as chamas ficaram confinadas ao quarto onde a vítima foi encontrada. Os estragos no espaço limitaram-se também a essa divisão, embora o fumo se tenha espalhado pelos corredores.

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