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O Ministério da Administração Interna do México indicou que, além das duas vítimas mortais, o ataque provocou 13 feridos de várias nacionalidades, entre os quais seis cidadãos norte-americanos, três colombianos, dois brasileiros, um canadiano e um russo.

O atirador foi identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 anos, residente na Cidade do México. As autoridades referiram que, até ao momento, são desconhecidas as motivações do ataque.

No local, as forças de segurança apreenderam uma arma de fogo, uma faca e munições, segundo o Gabinete Federal de Segurança. A polícia e a Guarda Nacional do México foram mobilizadas para controlar a situação e garantir a segurança dos visitantes.

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, manifestou pesar pelo sucedido e garantiu que o caso será alvo de uma investigação aprofundada, acrescentando que está em contacto com a embaixada do Canadá. “O que aconteceu hoje em Teotihuacán causa-nos uma profunda tristeza”, escreveu nas redes sociais, expressando solidariedade para com as vítimas e respetivas famílias.

Situado a cerca de 50 quilómetros da capital mexicana, o complexo de Teotihuacan recebe diariamente milhares de turistas nacionais e estrangeiros. Com as suas Pirâmides do Sol e da Lua e a emblemática Avenida dos Mortos, é considerado o mais importante monumento do período Clássico da civilização pré-hispânica, que floresceu no Vale do México entre os séculos I e VII.

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