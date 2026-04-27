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Segundo o The Guardian, o homem tinha 57 anos de idade e encontrava-se em período de férias com dois familiares, estando de visita à cidade de Hurghada, um conhecido destino turístico situado junto ao Mar Vermelho, frequentemente procurado por turistas internacionais.

O incidente terá acontecido no início de abril, quando o turista assistia a um espectáculo de encantamento de serpentes num hotel da estância balnear de Hurghada, onde duas cobras, alegadamente cobras-reais, estavam colocadas sobre o pescoço de membros da audiência que assistiam ao espectáculo.

Segundo a descrição das autoridades policiais, o chamado ‘encantador de serpentes’ permitiu que uma das cobras se introduzisse nas calças do homem, num momento do espectáculo em que o animal acabou por morder o turista numa das pernas.

O turista apresentou sinais evidentes de envenenamento após a mordedura, tendo sido assistido no local do incidente e submetido a manobras de reanimação antes de ser transportado para o hospital, onde viria a falecer mais tarde.

A polícia e o Ministério Público alemães abriram uma investigação formal para apurar todas as circunstâncias da morte e aguardam agora os resultados de um teste toxicológico que deverá esclarecer a causa exacta do óbito do turista.

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