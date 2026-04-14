Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, a EMEL refere que a intervenção visa aumentar a segurança da infraestrutura, melhorar a proteção contra incêndios e garantir melhores condições de mobilidade. A duração prevista dos trabalhos é de 720 dias, aproximadamente dois anos.

A empreitada representa um investimento de 7,6 milhões de euros (IVA incluído) e foi aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal de Lisboa em 2021, tendo sido adjudicada em 2022, mas só agora avança para execução.

Segundo o projeto aprovado, está prevista a reabilitação integral das infraestruturas do túnel, incluindo sistemas de ventilação e ar condicionado (AVAC), redes de águas, incêndios e drenagem de águas residuais e pluviais. Serão também intervencionados o posto de controlo, a sala do grupo gerador, o posto de transformação e a saída de emergência na Avenida de Roma.

O plano inclui ainda a criação de uma nova saída de emergência no cruzamento da Avenida João XXI com a Avenida de Roma.