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Segundo a CNN, um tubarão-azul foi avistado na tarde deste domingo junto à Ilha da Armona, no concelho de Olhão, provocando momentos de pânico entre dezenas de banhistas que se encontravam na praia.

O tubarão-azul é uma espécie comum no Atlântico e raramente representa perigo para humanos.

A Ilha da Armona, situada na Ria Formosa, é um dos destinos mais procurados durante o verão no Algarve.

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