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O Presidente norte-americano, Donald Trump, recuou na decisão de aplicar taxas de 20% sobre todas as mercadorias que atravessarem o Estreito de Ormuz. Numa publicação na rede social Truth Social, anunciou que as tarifas vão ser substituídas por “acordos de investimentos” com vários países do Golfo.

“Com base em conversas altamente produtivas com a liderança do Médio Oriente, decidi substituir a taxa de reembolso de 20% dos Estados Unidos por acordos comerciais e de investimento que os diversos Estados do Golfo farão com os Estados Unidos”, escreveu na Truth Social.

A decisão surgiu depois de ontem, 13 de julho, Trump ter anunciado a implementação de uma taxa de 20% sobre toda a carga transportada. O objetivo, garantiu, era “cobrir todos os custos necessários para garantir a segurança e a proteção” naquela “região tão volátil”.

Agora, o líder dos Estados Unidos da América (EUA) garantiu investimentos “massivos” e “extraordinariamente bons” para o futuro dos Estados do Golfo e que vão permitir criar “milhões” de postos de trabalho bem remunerado para os norte-americanos. Além disto, afirmou que os investimentos vão tornar os EUA ainda maiores e prometeu novas fábricas, unidades industriais e equipamentos em "níveis históricos".

Donald Trump recuou sobre a taxa, mas mantém o bloqueio total para navios que cheguem ou saiam de portos do Irão ou que transportem “qualquer coisa relacionada à carga iraniana”. Para justificar a decisão, Trump fez acusações a Teerão, garantido que há “uma liderança mentirosa, violenta e maliciosa” que está a levar o país à “destruição total”.

Afirmou ainda que o Irão nunca vai ter uma arma nuclear e que acabaram os dias em que Teerão matava centenas de milhares de pessoas. Para Trump, “a América está a vencer novamente, a vencer como nunca antes”.

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