Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o The Guardian, Trump afirmou que a Dinamarca não investe o suficiente para proteger a Gronelândia, território autónomo dinamarquês, considerando que a ilha tem um valor estratégico para os Estados Unidos devido à presença de navios chineses e russos na região. O presidente norte-americano reiterou que a Gronelândia "deveria ser controlada pelos Estados Unidos e não pela Dinamarca", sustentando que a recusa de Copenhaga prejudicou a relação entre Washington e a NATO.

Trump voltou ainda a sugerir que os Estados Unidos poderiam retirar todos os seus militares da Europa e disse que o continente "já não é o mesmo de há 20 anos". Acrescentou que os países europeus deveriam ter cuidado com as políticas de imigração e de energia, sob pena de colocarem em risco o futuro da Europa.

Durante a chegada à cimeira, Trump manifestou igualmente desagrado com a posição assumida por alguns aliados durante o conflito com o Irão. Em particular, criticou a decisão do então primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, de não participar diretamente na guerra, sugerindo que essa posição teria contribuído para a sua queda política.

O presidente norte-americano voltou também a acusar os membros da NATO de não investirem o suficiente na defesa e de dependerem excessivamente dos Estados Unidos. Questionou ainda o motivo para Washington continua a gastar centenas de milhares de milhões de dólares enquanto, na sua perspetiva, os aliados não demonstram o mesmo compromisso.

Segundo o jornal britânico, os países europeus procuram responder às críticas de Trump reforçando a cooperação na área da defesa. O Reino Unido deverá liderar um projeto europeu avaliado em 37 mil milhões de libras para desenvolver um míssil de longo alcance, em colaboração com países como França, Alemanha e os Estados bálticos. O objetivo é reduzir a dependência da NATO em relação às capacidades militares norte-americanas.

O novo sistema de armamento, descrito como o mais avançado da Aliança, deverá ser capaz de atingir alvos situados entre 200 e 1.200 milhas de distância com elevada precisão, permitindo alcançar posições militares muito para além da linha da frente na Ucrânia e até, potencialmente, Moscovo.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.