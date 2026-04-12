O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou uma medida de grande alcance estratégico: o início de um bloqueio naval ao Estreito de Ormuz, um dos pontos mais críticos do comércio global de energia, por onde passa uma parte significativa do petróleo mundial.
Trump: "Vários países" vão ajudar os EUA a "bloquear todos os navios" no Estreito de Ormuz
12 abr 2026 15:43
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