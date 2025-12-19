Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com as autoridades norte-americanas, os ataques terão sido cometidos por Cláudio Vicente, identificado como suspeito nos dois incidentes. As investigações continuam em curso, não tendo sido ainda divulgados todos os pormenores sobre o caso nem eventuais motivações.

O programa, oficialmente designado Diversity Visa Lottery, permite a atribuição anual de vistos de residência permanente a cidadãos de países com baixos níveis de imigração para os Estados Unidos. A sua suspensão representa mais um endurecimento da política migratória defendida por Trump.

Em declarações divulgadas pela Casa Branca, o presidente afirmou que o governo irá reavaliar os mecanismos de controlo e selecção de imigrantes, sublinhando a necessidade de reforçar a segurança interna. Não foi indicado o período durante o qual o programa permanecerá suspenso, nem se a medida poderá tornar-se permanente.

