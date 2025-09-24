Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Mas um detalhe chamou a atenção: no lugar do retrato oficial de Joe Biden surge apenas a imagem de uma assinatura com uma máquina de assinaturas automática, usada para reproduzir assinaturas.

Segundo a CNN Internacional, Trump tem-se mostrado obcecado com o uso das máquinas de assinatura automática durante a presidência de Biden, e chegou em junho a ordenar uma investigação ao tema, depois de alegar que o uso estaria ligado a um suposto “declínio cognitivo” do antecessor.

Na altura, Biden rejeitou categoricamente as acusações: “Fui eu que tomei as decisões durante a minha presidência. Qualquer sugestão de que não fui é ridícula e falsa”. O porta-voz de Biden recusou comentar a instalação do retrato junto do canal internacional.

Trump já tinha antecipado esta decisão numa entrevista ao Daily Caller: “Vamos pôr uma foto da máquina de assinaturas”.

A iniciativa surge no seguimento de várias remodelações efetuadas por Trump na Casa Branca, incluindo a mudança de retratos presidenciais – como os de Barack Obama e George W. Bush – e a substituição do retrato de Hillary Clinton por um seu.

O presidente norte-americano também renovou recentemente o Jardim das Rosas, transformando-o num espaço de inspiração em Mar-a-Lago, com mármore, iluminação e colunas, agora apelidado de “Rose Garden Club”, onde irá receber esta quarta-feira membros do Governo e da administração para um jantar oficial.

