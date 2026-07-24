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Com os confrontos no estratégico estreito de Ormuz a persistirem desde 7 de julho, Trump admite sinais de abertura iraniana — mas sem revelar porquê.
“Acho que estão cada vez mais a levar a sério [as negociações] com o passar dos dias, talvez por uma razão óbvia”, disse Trump aos jornalistas na Sala Oval da Casa Branca.
Os confrontos entre Teerão e Washington recomeçaram em 7 de julho, concentrando-se no estreito de Ormuz, uma via navegável estratégica para o comércio global de petróleo.
Washington recusa permitir que Teerão mantenha o controlo que estabeleceu sobre esta rota marítima desde o início da guerra.
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