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Donald Trump afirmou que “terça-feira será dia das centrais energéticas e dia das pontes, juntos num único, no Irão”, acrescentando que “nunca haverá algo assim”. Na mesma mensagem, deixou um aviso direto às autoridades iranianas: “Abram o raio do estreito, seus loucos, ou irão viver no inferno”, concluindo a publicação com a expressão “glória a Alá”.

Minutos antes, o chefe de Estado norte-americano tinha escrito que o piloto de um caça abatido na sexta-feira teria sido resgatado “gravemente ferido” nas montanhas iranianas. A versão foi, no entanto, prontamente desmentida por Teerão.

Segundo a agência de notícias iraniana Tasnim, o porta-voz do quartel-general central Khatam al-Anbiya, coronel Ebrahim Zolfagari, afirmou que a tentativa de resgate falhou após uma operação militar iraniana no sul de Isfahan. De acordo com a mesma fonte, aeronaves norte-americanas, incluindo helicópteros Black Hawk e um avião de transporte C-130, terão sido atingidas.

As autoridades iranianas indicaram que a operação foi travada através de uma ação conjunta da Guarda Revolucionária Iraniana, do Exército, da milícia Basij e das forças de segurança, acusando Trump de tentar encobrir o fracasso da missão ao anunciar publicamente o resgate.

Ainda assim, Trump insistiu que a operação demonstrou “coragem e talento extraordinários”, referindo que o piloto é “um coronel muito respeitado” e que missões deste tipo “raramente são tentadas devido ao elevado risco”.

O Presidente norte-americano anunciou ainda que irá realizar uma conferência de imprensa com responsáveis militares na Sala Oval na segunda-feira, às 13h00 locais (18h00 em Lisboa), num contexto de crescente escalada militar e diplomática no Médio Oriente.

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